Cayó ‘El Isaad’ tras escapar de un Centro de Atención Especializado para menores en Turbaco

En una ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, capturaron en flagrancia a “el Isaad”, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Durante operativos de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia de Infancia y Adolescencia, en el sector Los Corales, del barrio La María, fue capturado ‘El Isaad’, de 18 años de edad, quien fue sorprendido portando una pistola calibre 7.65 milímetros, con cinco cartuchos sin percutir.

Es de anotar, que el capturado se encontraba evadido del Centro de Atención Especializado (Fundación Hogares Claret), del municipio de Turbaco, desde el día 19/11/2025, donde cumplía una sanción de 18 meses por el delito de Hurto.

Al capturado le figuran nueve (9) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio (2021), lesiones personales (2024, 2024, 2024, 2025), hurto (2024, 2025), violencia intrafamiliar (2021) y violencia contra servidor público (2025).

Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias de control de garantías que definan su situación judicial.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la convivencia en nuestros barrios, a través de patrullajes constantes y el apoyo de los Frentes de Seguridad”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.