Autoridades investigan extraña muerte de un bebé en Los Patios

Norte de Santander.

En la madrugada del domingo se registró un caso que mantiene en alerta a las autoridades de Los Patios y Cúcuta, luego de que un bebé de 4 meses falleciera tras ser trasladado de urgencia desde el municipio metropolitano hacia un centro asistencial de la capital nortesantandereana.

El menor ingresó al Hospital de Los Patios hacia las 2:30 de la mañana, llevado por su mamá, quien aseguró que el niño se habría caído de la cuna y presentaba un golpe en la cabeza.

Debido a la gravedad del cuadro, fue remitido de inmediato a Cúcuta. Sin embargo, trascendió que el personal médico no informó a la patrulla policial sobre el ingreso del menor ni sobre las circunstancias del caso, pese a tratarse de una situación que debía ser reportada.

Horas después, el bebé falleció. Según la historia clínica revisada por las autoridades, los médicos registraron un edema cerebral, un hematoma en la zona parietal y un trauma craneoencefálico severo.

El capitán José Fuentes, encargado de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó a Caracol Radio que el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, junto con la Sijín, asumieron el caso desde el domingo.

“Estamos muy atentos desde que se iba a realizar el diagnóstico de Medicina Legal y a conocer un examen final de qué fue lo que ocurrió con el menor”, señaló.

Fuentes precisó que el dictamen forense, aplazado para este lunes en la mañana, será clave para avanzar.

“Estamos esperando que sea Medicina Legal quien nos informe o nos dé una orientación más clara sobre si la versión entregada es verdad o si realmente pudieron ocurrir otras situaciones que conllevaron a la muerte del menor”, dijo.

Sobre la hipótesis inicial, el oficial indicó que los padres aseguraron que, en medio de un trasteo, dejaron al bebé en un mueble y que este habría caído durante un descuido.

“Eso es lo que los progenitores indican. Pero mientras tanto, no podemos dar un detalle concreto de qué fue lo que pasó”, aclaró Fuentes.

El capitán también confirmó la valoración entregada en el centro asistencial: “Nos recibieron con un cuadro clínico de edema cerebral y un hematoma parietal, además de un trauma craneoencefálico severo, que fue lo que se dejó consignado en la historia clínica”.

La Fiscalía ya realizó la inspección en la vivienda donde habrían ocurrido los hechos, como parte de la investigación para establecer si se trató de un accidente o si existió algún tipo de agresión.

Las autoridades están a la espera del resultado de Medicina Legal para orientar las líneas investigativas y determinar responsabilidades.