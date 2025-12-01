Así funcionará el pico y placa en Pasto durante la primera semana de diciembre

Pasto - Nariño

La administración municipal anunció la extensión del decreto por medio del cual se adopta la medida de pico y placa en Pasto, esta regirá sin cambios durante los próximos meses hasta tanto se implemente la medida de pico y placa solidario que permitirá pagar para exceptuarse de la medida.

La restricción aplica de lunes a viernes en el horario de 07:30 a. m. a 07:00 p. m. y aplica para vehículos particulares, motos y taxis, la restricción no aplica e Pasto los sábados, domingos y festivos.

Lunes 1 de diciembre 4 – 5

Martes 2 de diciembre 6 – 7

Miércoles 3 de diciembre 8 – 9

Jueves 4 de diciembre 0 – 1

Viernes 5 de diciembre 2 – 3

Posibles sanciones por incumplimientos

Los conductores que incumplan con el Pico y Placa podrán ser sancionados conforme a la ley: multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y posible inmovilización del vehículo.

Tenga en cuenta otras restricciones en Pasto

En la ciudad aplican otras restricciones a la movilidad, como la prohibición de circulación de motos con parrillero hombre mayor de 14 años en todo el perímetro urbano de la ciudad.

Dentro del anillo vial (zona céntrica), restricción para motocicletas con acompañante (de cualquier género) y la restricción nocturna que prohíbe la circulación de motocicletas entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m.