Anuncian más de $3.000 millones para planificar la reubicación de Villarrica, Tolima

Tolima

Una falla geológica amenaza con colapsar a un pueblo completo en el oriente del Tolima, lo que tiene en vilo a sus residentes. Se trata de Villarrica, donde más de 600 viviendas corren el riesgo de hundirse, lo que ha llevado a que autoridades como el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, planteen una reubicación de esta población, similar a la de Gramalote, Santander.

A propósito, la UNGRD anunció una inversión superior a los $3.000 millones para avanzar en el censo oficial de familias damnificadas y en la construcción de albergues temporales, que permitan planificar con mayor precisión una futura reubicación de Villarrica.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Ericka Lozano, explicó que esta gestión fue posible gracias al trabajo conjunto con el alcalde de Villarrica, Javier Orlando Montilla, y el diputado del Tolima, Juan Guillermo Beltrán.

“Efectivamente, con el apoyo del diputado Juan Guillermo Beltrán y con el alcalde y su equipo de trabajo, logramos gestionar 3.310 millones de pesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, afirmó.

El convenio, recientemente aprobado por la UNGRD, incluye varios componentes clave. El primero es un censo técnico y caracterizado de toda la población en riesgo, requisito fundamental para avanzar hacia la reubicación permanente.

Sobre esto, Ericka Lozano señaló que “la Unidad necesita esa caracterización de acuerdo con los parámetros técnicos necesarios para poder avanzar en la reubicación permanente”. Para esta labor, se contratará personal especializado y un coordinador enviado directamente por la Unidad Nacional.

Otro componente corresponde a $2.241 millones destinados a la construcción de albergues temporales para 60 familias, en un terreno que será revisado por la Gobernación, la UNGRD, Infraestructura y la SAGER, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas y servicios básicos para las familias beneficiarias.

Además, el convenio contempla un rubro esencial para el municipio: $300 millones serán invertidos exclusivamente en el fortalecimiento de las capacidades operativas del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, mejora que permitirá responder de manera más efectiva ante emergencias.

Por último, Carrillo ha indicado que el costo total de la reubicación de Villarrica podría ser similar al de Gramalote, el cual ascendió en su momento a casi medio billón de pesos.