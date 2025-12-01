Manizales

Anserma, Caldas reportó un menor de edad quemado por pólvora en las últimas horas

El menor tuvo que ser traslado a un centro de salud de Manizales

Foto Informador de Occidente

Manizales

Según informo el secretario de Seguridad y Convivencia, Edwin Armando Ramírez, al parecer un grupo de adolescentes habría pagado a un hombre dedicado a realizar encomiendas en motocicleta para que comprara los elementos pirotécnicos.

Mientras los jóvenes manipulaban la pólvora, uno de los artefactos explotó de manera inesperada y causó quemaduras en las extremidades inferiores a uno de ellos.

“Un adolescente de 16 años que al parecer compraron unos juegos pirotécnicos, los guardó en uno de sus bolsillos y pues alguna chispa accionó y detonó un paquete de papeletas que tenía en el bolsillo”; dijo Ramírez.

El afectado fue trasladado inicialmente al Hospital San Vicente de Paúl, donde ingresó en condición estable, con quemaduras de segundo grado, pero debido a la complejidad de las lesiones tuvo que ser remitido a un centro asistencial en la ciudad de Manizales

Identificado la empresa, por decirlo de alguna manera de servicio a domicilio. Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia seguimos reforzando el tema de la prevención para que no existan más quemados en el municipio.”, dijo el secretario

El secretario Ramírez lamentó profundamente este hecho e hizo un llamado urgente a los padres de familia para que refuercen la vigilancia sobre sus hijos durante la temporada decembrina.

