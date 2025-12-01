29 mil personas aforo en el general Santander para la final de la B

Cúcuta

Las autoridades aseguran tener listo el dispositivo de seguridad que se implementará mañana para el partido de la final de la B, entre el Cúcuta Deportivo y el Real Cundinamarca.

El secretario de gobierno de la ciudad Miguel Castellanos dijo a Caracol Radio que “se han establecido controles por parte de la policía metropolitana y otras autoridades civiles responsables de garantizar el evento deportivo.

Indicó que para las próximas horas se hará una revisión al plan de trabajo que se ha establecido para lograr que el encuentro se desarrolle en completa normalidad.

Así mismo indicó que para el día de mañana se han adoptado las siguientes acciones:

Tarde cívica 2 diciembre

-Se a aumentar el número de la fuerza pública.

-El estadio abrirá sus puertas a las 12 pm

-Seguridad privada para acompañar el partido

-Aforo permitido 29 mil personas

-Control sobre banderas, trapos y elementos cortopunzantes

-No se va a permitir el ingreso de pólvora

El funcionario invitó a la ciudadanía a acompañar el equipo con respeto, a acatar todas las recomendaciones para el ingreso y salida del estadio General Santander y a mantener un buen comportamiento antes, durante y al final del partido.