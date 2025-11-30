Por el programa social ´Casas Rosa´ la alcaldesa de Ibagué gana reconocimiento internacional

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, recibió importante reconocimiento por parte de la Fundación Inclusocial que destacó a Ibagué entre más de 950 municipios por iniciativas como las ‘Casas Rosa’ que han brindado atención integral a miles de mujeres en la comuna 8 y El Totumo.

La mandataria de los ibaguereños, Johana Aranda, fue reconocida como alcaldesa solidaria e incluyente de Latinoamérica 2025 en la categoría ‘Mejor iniciativa institucional de fomento del desarrollo integral de las mujeres’.

“Hemos entendido que la mejor infraestructura es la humana, la que se teje desde el corazón, y este reconocimiento no es mío, es de mi gran equipo, de una ciudad que ha entendido que tenemos que transformarla desde el alma”, dijo la alcaldesa Aranda.

Por otra parte, aseguró que “Los problemas con la cabeza y las soluciones con el corazón. Este reconocimiento es para nuestra amada Ibagué, para esa ciudad que avanza y que florece”.

La Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social -Inclusocial- evaluó la responsabilidad social de los gobernadores, prefectos, alcaldes, intendentes y presidentes de 950 municipios del continente.

A través de programas como las ‘Casas Rosa’, la Administración Municipal se encuentra trabajando para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable con el objetivo de reducir índices de exclusión social y promover el cierre de la brecha de desigualdad e inequidad socioeconómica.

La iniciativa ya había sido reconocida unos días antes por la Revista El Congreso y Asocapitales resaltando el liderazgo de la mandataria y el impacto positivo de su gestión en la atención a las niñas, adolescentes y mujeres de la Capital Musical.