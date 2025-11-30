Nueva muerte violenta en Bayunca: sicarios mataron a un barbero sin antecedentes

En el corregimiento de Bayunca, vía principal, se presentó el homicidio con arma de fuego de Rubiel Junior López Ávila, de 29 años, natural de la misma población y de oficio barbero, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial donde falleció.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el hoy occiso se encontraba en su negocio ubicado sobre la calle más concurrida del pueblo, cuando llegó un sujeto, desenfundó una pistola y le disparó en repetidas ocasiones comprometiendo órganos vitales.

Tras el crimen, realizaron la inspección técnica del cadáver funcionarios de la Sijin adscritos a la Policía Metropolitana de Cartagena. El hoy occiso no registra antecedente y se convierte en la segunda víctima fatal del corregimiento en una semana.