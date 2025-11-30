Merca Bolívar en el parque Coral Gables de Bocagrande

El parque Coral Gables de Bocagrande amaneció convertido en una gran vitrina del campo bolivarense con el inicio de Merca Bolívar, el mercado campesino que reúne a 40 asociaciones rurales de municipios como San Juan Nepomuceno, Turbaco, Arjona, el Carmen de Bolívar, San Jacinto, Villanueva, Santa Rosa de Lima y Turbana, entre otros.

Cientos de productos frescos y transformados llenan los stands: yuca, plátano, maíz, mazorcas, papaya, maracuyá, mango, patilla, melón, pepino, aguacate, limón, ají, tomate y un amplio surtido que incluye galletas María Luisa de San Juan, miel de abeja, galletas Chepacorinas de El Carmen de Bolívar, salsas artesanales Montalbán, accesorios, artesanías, pescado fresco proveniente de Mates, bollos de Turbana y Arjona y decenas de productos más.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, inauguró la jornada destacando el propósito social y económico del evento:

“Lo que queremos es que todos vengan a comprar, que llenen su nevera por los próximos dos meses al más bajo precio. Pero, sobre todo, que ayuden a nuestros campesinos y artesanos. Aquí ellos encuentran una oportunidad real de conectarse con el mundo. La gente está feliz, y también nuestra ruralidad, porque hoy son protagonistas ante los ojos de Cartagena. Esa es la prioridad de nuestro Gobierno”, dijo.

Arana destacó que en Merca Bolívar los ciudadanos pueden adquirir todo lo que normalmente encuentran en los centros comerciales o supermercados, pero a precios mucho más bajos y directamente del productor, sin intermediarios.

“Aquí hay productos frescos, de la mejor calidad: pescado, huevos, yuca, plátano, natilla, melón, tomate, ají picante, crema de cebolla, crema de ajo, naranja… todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Y encima ayudamos a que nuestros campesinos reciban el pago justo.”

Merca Bolívar se consolida así como una estrategia de reactivación económica, inclusión social y fortalecimiento del campo, acercando a los consumidores urbanos con quienes cultivan, transforman y sostienen la despensa del departamento. El Merca Bolívar sigue abierto hasta las cinco de la tarde.