“Las empresas con alma facturan más”: Jaime Humberto González, Personaje de la Semana

Jaime Humberto González Niño asegura que está terminando un año de éxitos personales y profesionales. Cuando este 31 de diciembre, reúna en su casa de Floridablanca, Santander a su familia y a centenares de amigos, brindará por un 2025, que asegura resultará inolvidable.

Entre los hechos que le significaron mayores satisfacciones están el libro “Lo que aprendí de ti. Secretos de un papá fascinante”, escrito por su hija, María Gabriela González; la certificación que le va permitir a una de sus empresas, BPM Consulting S.A.S, contratar con el Gobierno federal de Estados Unidos y haber recibido junto a su socio, Norberto Duarte Monsalve, otro santandereano, un par de reconocimientos de la alcaldía de Bogotá por promover el trabajo incluyente y decente.

En la última emisión de noviembre del Personaje de la Semana de Caracol Radio, el empresario cuenta que nació en Florián, un municipio de la provincia veleña. Sus papás eran los propietarios de la droguería del pueblo. Recuerda que ha trabajado desde los 7 años. Estudió Derecho en la Universidad Libre de Bogotá.

Explica de dónde vino el gusto por la música campesina; narra que su papá hizo parte de un grupo que se presentaba en Radio Furatena, una emisora de Boyacá, el departamento de donde es su máximo ídolo, el maestro Jorge Veloza.

Se declara un melómano, amante de todos los ritmos, menos del reggaeton. Está casado con Sandra Martínez, ingeniera civil de Bucaramanga con quien tiene dos hijos, María Gabriela y Juan Esteban.

Una de sus empresas presta servicios de transporte aéreo con helicópteros; promueve el turismo hacia lugares de Colombia que pocos conocen. A algunos de esos sitios llevó a Henry Cookson, un explorador y líder de una compañía que “ofrece experiencias de viaje verdaderamente únicas, desde descubrir naufragios romanos desconocidos y una nueva especie de orca en viajes familiares en yate, hasta organizar celebraciones épicas en campamentos de lujo a medida y eventos de liderazgo intelectual centrados en el bienestar transformador”.

Jaime Humberto, quien conoce 80 países, destaca que no conoce una montaña en el mundo como las “Ventanas de Tisquizoque” en su natal Florián, de “donde brote tanta agua y energía”.

Se define como un hombre en búsqueda permanente de la felicidad; un estado que alcanza por hechos tan simples como compartir con su familia; viajar por tierra, en la noche, entre Bogotá y Bucaramanga, conversando de historia con Juanes, su hijo; preparar un buen café colombiano; acompañar a sus admirados ciclistas colombianos que corren las grandes carreras en Europa y compartir con “amigos de primera”, relatando las historias de canciones como “Solita con mi Chinito”, un éxito de 1.990 de Jorge Veloza y los hermanos Torres o escudriñando los mensajes de las composiciones de los grandes juglares vallenatos.