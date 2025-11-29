¿Cuál es la capital de la montaña en Colombia? Importante ciudad que curiosamente queda en un valle

Colombia es reconocida mundialmente por su enorme riqueza natural. Según el Ministerio de Ambiente, el país es el segundo más biodiverso del planeta, una característica que se refleja en sus regiones, montañas, selvas y valles.

Dentro de este mosaico geográfico, existe un lugar que destaca por su ubicación, historia y biodiversidad: la verdadera “Capital de la Montaña”, un título que muchos atribuyen erróneamente a Medellín, pero que pertenece a otro municipio colombiano ubicado en un entorno completamente distinto.

Medellín no es la verdadera ‘Capital de la Montaña’

Aunque en el imaginario popular Medellín es reconocida como “La Capital de la Montaña”, este apodo no corresponde realmente a la ciudad paisa. Lo cierto es que la verdadera capital de la montaña se encuentra a más de 225 kilómetros de Medellín, en plena cordillera Occidental y rodeada de un imponente paisaje natural.

Este municipio, poco conocido para muchos colombianos, combina tradición, biodiversidad y cultura, convirtiéndose en un destino que llama la atención por su ubicación estratégica entre altas montañas, pero cuya cabecera está curiosamente asentada en un valle estrecho.

La verdadera ‘Capital de la Montaña’

El municipio al que realmente se le reconoce como la Capital de la Montaña es Peque, una población ubicada en la subregión Occidente del departamento de Antioquia. Este territorio limita al norte con Ituango, Toledo y Sabanalarga; al sur con Buriticá; y al oeste con Cañasgordas y Dabeiba.

A pesar de su relevancia histórica y geográfica, Peque es un municipio pequeño: cuenta con cerca de 8.543 habitantes, una población que convive en medio de un entorno natural privilegiado y de una riqueza cultural heredada de comunidades indígenas que habitaron la región desde tiempos ancestrales.

Significado del nombre del municipio

Peque debe su nombre a una etnia indígena que habitó estas montañas y cuyos saberes aún se reflejan en algunas prácticas locales. El territorio es reconocido por su enorme variedad de especies endémicas, así como por la abundancia de flora y fauna que caracterizan su geografía.

Bosques nublados, ríos cristalinos, miradores naturales y montañas imponentes rodean el valle donde se encuentra la cabecera municipal, haciendo de este destino un atractivo especial para turistas, caminantes y amantes de la naturaleza.

Antioquia: un territorio lleno de historia y montañas

La riqueza de Peque se entiende mejor cuando se observa el contexto general de Antioquia. Este departamento es uno de los más atractivos para viajeros nacionales y extranjeros debido a su importancia histórica, cultural y natural. Miradores, montañas imponentes y senderos ecológicos hacen parte del paisaje que define la región.

Peque, aunque más discreto en tamaño que Medellín o Santa Fe de Antioquia, posee una identidad profundamente ligada a sus montañas, lo que le ha otorgado el reconocido título de Capital de la Montaña.

Cómo llegar a Peque desde Medellín

Para quienes desean conocer este destino singular, la ruta principal desde Medellín es:

Medellín – Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas – Uramita – Peque.

El trayecto atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos del occidente antioqueño, haciendo del viaje una experiencia tan interesante como la llegada.