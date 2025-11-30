Medellín

Investigan el hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas, cobijas y costales en Medellín

La persona quedó sin identificar por el momento y también se analizan las causas de la muerte, si fue con arma cortopunzante, arma de fuego u otra acción violenta.

Homicidios Foto: Archivo Adrián Trejos

Tremendo susto se llevó la comunidad de la comuna de Aranjuez en la zona nororiental de Medellín al encontrar un cadáver envuelto con sábanas y en plena vía pública. Al lugar llegaron funcionarios del CTI de la fiscalía que realizaron la inspección técnica al cadáver.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia – SISC de Medellín, los habitantes del barrio Sevilla de la citada comuna encontraron sobre dos bómperes de vehículo el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas, cobijas y costales, elementos utilizados por los homicidas para ocultar a la víctima.

Según el reporte de la misma entidad pública, no se pudieron establecer las causas de la muerte, es decir, si fue con arma blanca, de fuego u otra acción violenta, por lo que fue llevado a Medicina Legal, donde además se determinará su identidad.

Por ahora, la fiscalía inició la investigación para determinar quién o quiénes son los responsables de este hecho que dejó consternada a la población vecina del lugar donde dejaron abandonado el cuerpo.

