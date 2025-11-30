Imputan a cabecilla de “Los de la M” por el asesinato de líder LGBTIQ+ en Barrancabermeja

Bucaramanga

El crimen en el que fue asesinada Diana Milena Ruiz, reconocida líder de la población LGBTIQ+, tuvo lugar el pasado 13 de enero del presente año. Ese día, dos hombres armados ingresaron al bar Ibiza en Barrancabermeja, donde de manera fortuita se encontraba Ruiz, y atacaron a dos personas, causándoles la muerte.

Al presenciar los hechos, Diana salió del establecimiento junto a otra persona para evitar involucrarse en la situación. Sin embargo, al desplazarse en una motocicleta a pocos metros del lugar, fueron alcanzados por los dos sicarios, quienes, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones. Diana Milena falleció de inmediato, mientras que el conductor resultó gravemente herido.

“Durante la ejecución del homicidio en el bar Ibiza, se encontraban los ciudadanos y la señora Diana Milena Ruiz Gálvez, quien logra percatarse de los hechos y de los agresores, lo que habría alertado a los autores del doble homicidio sobre la presencia de estos dos testigos. Una vez salen del bar, proceden a desplazarse en una motocicleta, siendo alcanzados por quienes ya han sido identificados, quien dispara por la espalda a la señora Diana Milena Ruiz Gálvez”, explicó la Fiscalía durante la audiencia de imputación.

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación apuntan a que Luis Fernando Ravelo Moreno, alias Pincho, uno de los señalados cabecillas de la organización delincuencial “Los de la M” o “Los Marihuanos”, habría ordenado el crimen. Ravelo Moreno, quien permanece privado de la libertad por otros delitos, presuntamente contactó a sicarios de su estructura para ejecutar la acción violenta.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todos agravados. El procesado no aceptó los cargos y, por decisión de un juez de control de garantías, deberá seguir recluido en un centro carcelario mientras avanza el proceso.