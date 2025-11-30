¿Es cierto que los días de Nicolás Maduro en el poder están contados?: esto dijo el gobierno Trump

Desde hace meses, la administración del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se han comenzado una serie de ataques a embarcaciones que, presuntamente, transportaban droga a otros lugares.

Debido a estos constantes ataques, desde la administración del presidente, Nicolás Maduro, han rechazado estos ataques, acusando al gobierno estadounidense de violar los derechos humanos y la soberanía de su país. Asimismo, entre ambos mandatarios han existido una serie de discursos en los que se acusan de varias cosas el uno con el otro.

Si bien las aproximaciones de Trump hacia las costas del Caribe han sido peligrosas debido a los bombardeos realizados, el presidente ha manifestado que no está de acuerdo con el mandato que está ejerciendo Maduro con el pueblo venezolano, acusándolo de ser un dictador.

Asimismo, para algunos ciudadanos venezolanos, creen que una posible intervención por parte de EE. UU. puede llegar a ser el camino a la libertad democrática y financiera, puesto que, en la actualidad, el país cuenta con sanciones económicas fuertes que impiden que Venezuela salga de la crisis humanitaria que tiene, sin contar que, su inflación es una de las más altas en el mundo y la primera en América Latina.

Las declaraciones de Trump

El presidente de los Estados Unidos, en una entrevista que le concedió a 60 Minutes, sugirió que los días de Nicolás Maduro están contados en el poder, pero, en ningún momento, afirmó estar preparando una ataque hacia Venezuela.

Además, desde el Departamento de Estado de EE. UU., el secretario, Marco Rubio, señaló y acusó al gobierno de Venezuela ser el mayor traficante de drogas que, fabrican en su mismo territorio. A su vez, reitero que lo que vive el país bolivariano es un Estado narco terrorista.

“The Maduro regime is a narco-terrorist regime indicted in the Southern District of the United States for narco-terrorism, but more importantly, they're also a transshipment organization that allows these groups to operate from their national territory.” — @SecRubio pic.twitter.com/RP9sVJcbZk — Department of State (@StateDept) November 13, 2025

¿Qué ha dicho el gobierno de Nicolás Maduro?

France 24 reportó en un artículo que, según The Wall Street Journal, Nicolás Maduro NO negociará su salida del poder. Esto, ya que el mandatario no piensa renunciar tan fácil al poder, incluso, en declaraciones oficiales hechas por la viceministra de dicho país mediante su cuenta de Threads, en unos comunicados, expuso que no permitirán que los “yankees” violen la soberanía de Venezuela.

Por otro lado, desde agosto, el gobierno de Donald Trump no ha parado desde que comenzó a bombardear la zona marítima del mar Caribe, lo que ha provocado que la reacciones internacionales no se hagan esperar. Si bien hay unas condiciones para atacar en aguas internacionales, parece que a la administración Trump, no le interesa cumplirlo.

Asimismo, hoy por hoy, las tensiones son mayores debido a una inminente amenaza de invasión hacia territorio venezolano. Hasta el momento, el mandatario estadounidense ha dejado en claro que en algún momento hablará con Maduro, más no ha especificado cuando ni donde.

