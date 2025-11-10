Trump ha desafiado las reglas de los gobiernos en LATAM, tiene poder y poco miedo: analista política

Recientemente, se han publicado unas fotografías del presidente, Gustavo Petro, que han comprometido su imagen en los Estados Unidos. Esto ha causado malestar en la comunidad, ya que la relación entre ambos mandatarios se ha visto agrietada por rifirrafes que han tenido por los bombardeos que se han hecho en el Caribe y el Pacífico.

Ambos presidentes no han logrado llegar a un punto medio dentro de toda la problemática, pero, lo que más llama la atención de toda la situación, es ver como Donald Trump, ha usado su poder para ir en contra de las reglas de los países en el continente, puesto que ya no se trata solo de Venezuela o Colombia, sino que otros países entran en la lista, como México y Brasil.

Es así que, en 10 AM, un programa de Caracol Radio, estuvo la analista política, Muni Jensen, quien habló y explicó cómo ha sido para Trump el haber asumido el mandato, que, hoy en día, le ha otorgado tanto poder.

En desarrollo.