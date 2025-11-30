Desbordamiento de una quebrada generó múltiples inundaciones en el sur de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, confirmó que las fuertes lluvias registradas en la mañana del domingo 30 de noviembre ocasionaron dos bombadas de la quebrada La Volcana, generando el desbordamiento y afectación a múltiples viviendas.

“En el lugar se encuentran presentes unidades de Bomberos y de la Dirección de Gestión del Riesgo, los cuales, se encuentran llevando a cabo procesos de evacuación y de concientización, con las personas que habitan la zona, con el fin de que se aparten del lugar que presenta riesgos”, afirmó Jean Pineda, director de Bomberos.

Los sectores más afectados son La Martinica, La Cartagena, La Florida y otros zonas del sur de Ibagué debido a que las precipitaciones de las últimas horas ocasionaron el aumento del caudal de esta quebrada.

Por otra parte, el director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué hizo un llamado a los habitantes de los sectores afectados para que sigan las recomendaciones de los organismos de socorro, y así, poder evitar hechos que lamentar.

“Toda la capacidad de respuesta seguirá presente en el lugar durante el día, hasta mitigar completamente el riesgo, asegurando proteger las vidas que allí se encuentran. Asimismo, se recuerdan las líneas 119 y 123 para el reporte de cualquier emergencia que se presente en la ciudad”, puntualizó Pineda.