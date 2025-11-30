Cartagena reanuda operación náutica en muelle de La Bodeguita tras IRONMAN 70.3
Así mismo, quedó habilitada la conexión vial entre Manga y Bocagrande
El muelle de La Bodeguita reanudó su operación náutica dominical de manera normal, una vez la autoridad marítima autorizó el zarpe de embarcaciones hacia la zona insular de Tierrabomba e Islas del Rosario.
La competencia de natación de Ironman 70.3, que inició en el muelle y se realizó en la Bahía de las Ánimas, concluyó satisfactoriamente y sin contratiempos, gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo y otras dependencias, DIMAR y Guardacostas.
En este momento, los más de 2.500 participantes ruedan en sus bicicletas por la avenida Santander y Zona Norte, para concluir en el Centro Histórico con la disciplina de atletismo.
La ciudad recibió deportistas de alto rendimiento de más de 72 países, siendo escenario del turismo deportivo internacional, al lado de destinos como Niza (Francia), Cozumel (México) y Hawái.