'Bogotrakes' EN VIVO: Siga la pelea entre Sin Rol Específico y Sai

El panorama del entretenimiento digital en Colombia está a punto de experimentar un upgrade masivo. El evento BOGOTRAKES, uno de los espectáculos de entretenimiento digital más esperados del año, especialmente en la capital del país, se realiza HOY, domingo 30 de noviembre de 2025. Este evento promete posicionarse como uno de los más relevantes del cierre de año, combinando espectáculo, deporte, cultura urbana y, crucialmente, la presencia masiva de influencers.

Al igual que figuras internacionales como IBAI con ‘La velada’ o el colombiano WestCol con su ‘Stream Fighters’, BOGOTRAKES sigue la tendencia global de enfrentar a creadores de contenido en el ring. La jornada combinará show, entretenimiento y competencia deportiva en un formato que ha ganado una enorme popularidad a nivel mundial.

Transmisión EN VIVO y ¡Totalmente GRATIS!

Para suerte de los streamers y seguidores de los creadores, la organización ha confirmado que la transmisión oficial de BOGOTRAKES será EN VIVO y totalmente GRATIS. Gracias a su disponibilidad global y gratuidad, se espera una alta audiencia en su debut en la plataforma seleccionada.

Horario y Ubicación

Aunque la acción es virtual, el evento es presencial. La jornada se lleva a cabo en el Auditorio Mayor, ubicado en la Calle 23 # 6-19, en Bogotá.

Si tienes tu entrada, la apertura de puertas está programada para la 1:00 p.m.. Sin embargo, si lo sigues desde casa, el momento más esperado inicia a las 3:00 p.m..

Horario de BOGOTRAKES y dónde inicia la transmisión

Evento Horario Apertura de puertas 1:00 p.m. Inicio de la transmisión en directo 3:00 p.m. Plataforma de Transmisión Kick (canal de @sin_rol_especifico)

Los Influencers que se enfrentarán: Cruces Confirmados

BOGOTRAKES incluye una serie de enfrentamientos entre creadores de contenido reconocidos en redes sociales. Si bien la organización no ha confirmado el orden exacto de las peleas, la atención de los fans se centra en estos duelos explosivos:

• Juanita vs Laura Tula

• Spagueti vs Lizca

• Cris vs Cristian G

• Macafolla vs Catsara

• Kevin vs Merapela

• J. Moneda vs Diego Andariego

• Filósofo vs Krisca

• Sin Rol Específico vs Sai

El After Oficial: La Fiesta Sigue con los Creadores

Tras la finalización del evento principal, la celebración no termina. Los asistentes presenciales tendrán la opción de dirigirse al after oficial en @getdownclub2, donde se realizará una celebración posterior que contará con la presencia de los participantes de BOGOTRAKES y el equipo organizador.

Con su promesa de entretenimiento, deporte y el stream gratuito con disponibilidad global, la audiencia espera que BOGOTRAKES cumpla con las altas expectativas generadas

Vea GRATIS Y EN VIVO ‘Bogotrakes’ AQUÍ