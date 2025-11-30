Aumentan los hechos violentos en el Catatumbo

Crece preocupación por muertes violentas en los municipios del Catatumbo / Foto Archivo / Caracol Radio ( Cortesía )

Cúcuta

Los combates entre ilegales, las muertes selectivas en vías rurales, el desplazamiento forzado y los campos minados son los graves factores que hoy afectan a la población civil en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Los hechos más recientes después del enfrentamiento en la zona rural de El Tarra entre el ELN-Farc que dejaron más de siete personas muertas, han sido los homicidios de dos personas en las últimas horas en el municipio de Convención y en Ocaña.

En el primer hecho apareció asesinado Dinalver Acosta quien cumplía un mes desaparecido y su cuerpo apareció baleado en el municipio de Convención.

De otra parte, en el corregimiento La Ermita, zona rural de Ocaña fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, del que se desconoce hasta el momento su identidad.

En otro hecho, un campesino identificado como Faustino Cabrera Villamizar resultó herido al caer en un campo minado, en la vereda Bello Horizonte del municipio de El Tarra.

Las autoridades tratan de establecer los móviles que rodearon estos dos hechos violentos en las últimas horas en la zona norte del departamento.