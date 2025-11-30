Cúcuta

Alistan medidas de seguridad en el estadio general Santander

El martes será la gran final del Torneo de la B

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta / Foto: Caracol Radio

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta / Foto: Caracol Radio

Cúcuta

El alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo lidera las medidas que se van a trazar con ocasión de la final del torneo de la B que tiene al equipo de casa al Cúcuta Deportivo, soñando con la gran final.

El mandatario local dijo a Caracol Radio que frente a este encuentro con el Real Cundinamarca se han adoptado medidas especiales para garantizar el desarrollo de este encuentro deportivo.

Explicó el funcionario que las medidas establecidas son las siguientes:

-Tarde cívica 2 diciembre

-Se a aumentar el número de la fuerza pública.

-El estadio abrirá sus puertas a las 12 pm

-Seguridad privada para acompañar el partido

-Aforo permitido 29 mil personas

-Control sobre banderas, trapos y elementos cortopunzantes

-No se va a permitir el ingreso de pólvora

El mandatario también advirtió que unidades de inteligencia y policía judicial estarán activas antes, durante y después del partido para evitar alteraciones del orden público.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad