Alistan medidas de seguridad en el estadio general Santander

Cúcuta

El alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo lidera las medidas que se van a trazar con ocasión de la final del torneo de la B que tiene al equipo de casa al Cúcuta Deportivo, soñando con la gran final.

El mandatario local dijo a Caracol Radio que frente a este encuentro con el Real Cundinamarca se han adoptado medidas especiales para garantizar el desarrollo de este encuentro deportivo.

Explicó el funcionario que las medidas establecidas son las siguientes:

-Tarde cívica 2 diciembre

-Se a aumentar el número de la fuerza pública.

-El estadio abrirá sus puertas a las 12 pm

-Seguridad privada para acompañar el partido

-Aforo permitido 29 mil personas

-Control sobre banderas, trapos y elementos cortopunzantes

-No se va a permitir el ingreso de pólvora

El mandatario también advirtió que unidades de inteligencia y policía judicial estarán activas antes, durante y después del partido para evitar alteraciones del orden público.