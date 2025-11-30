Accidente en vías del Tolima dejó a una pareja de esposos muerta y su hijo de tres meses con vida

Tolima

Una tragedia enluta a una familia de Palmira, Valle del Cauca, por la muerte de dos de los integrantes en un accidente de tránsito que se registró en vías del Tolima en el sector entre Cambao y Río Recio, Cundinamarca.

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Juan Sebastián Rodríguez González y Estefanía López, una pareja de esposos que viajaban en un camión cisterna que terminó volcado.

En medio de esta tragedia que dejó este siniestro vial que ocurrió en la madrugada de este sábado 29 de noviembre, se registró un verdadero milagro, pese a que los adultos que viajaban en el vehículo fallecieron, en medio de las latas retorcidas los rescatistas encontraron a un bebé de apenas tres meses de nacido que quedó con vida, siendo trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica.

Por ahora, las autoridades investigan las causas del accidente de tránsito que cobró la vida de dos personas y dejó con vida a este bebé que viajaba junto a sus padres en el camión cisterna.

Durante el fin de semana en vías del Tolima se han presentados varios siniestros viales, entre ellos uno que sucedió en la variante del municipio de Honda que dejó una víctima fatal que fue identificada como, Fabiola Cuéllar, persona que viajaba en un buseta de la empresa Coopuertos que chocó con un camión cerca a la cárcel de este municipio ubicado en el norte del Tolima.