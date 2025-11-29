Un líder social murió al ser arrastrado por una quebrada en Maceo, Antioquia

Maceo- Antioquia

La comunidad del municipio de Maceo en el Magdalena Medio está lamentando la muerte accidental del docente líder comunitario John Jairo Gil, quien murió ahogado en una quebrada que tenía muy elevado su cauce por las lluvias que estaban cayendo durante varias horas.

Según el reporte de la alcaldesa de Meceo, la señora Carolina Ossa Gómez, la víctima fue docente durante 48 años en la Institución Educativa Filiberto Restrepo Sierra y hacía solo pocos días se había retirado de la labor; además, durante muchos años fue el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la población. También un hombre bastante admirado, por lo que la población está bastante afectada por lo ocurrido.

“El profe estaba en un establecimiento, se dirigió como a hacer algo cerca de una quebrada y, pues, lastimosamente tropezó y cayó a la quebrada, una quebrada del municipio muy conocida, se llama el Zacatín. Inmediatamente la gente se movió y, pues, fue una respuesta inmediata que tuvimos. Los entes de control nos dirigimos allá, los que lastimosamente el profe fue encontrado algunos metros más allá sin vida”.

La mandataria manifestó que luego de recuperar el cuerpo se procedió a realizarle maniobras de reanimación en el mismo lugar; incluso cuando fue llevado al hospital, se insistió en la reanimación, pero lamentablemente se conforma el fallecimiento.

“Es un hombre que se dedicó al servicio del deporte, a enseñarnos, a cuidarnos, a ser líder de los jóvenes. Es un hombre que siempre tenía disposición para todo, para cualquier problema. El propio siempre estaba, tanto con su conocimiento como con su experiencia, y además con lo económico. Lo que él quería era ayudar siempre. Estaba dispuesto a ayudarle a todos los sectores. Un hombre muy, muy querido por la comunidad”.

Este líder comunitario es otra persona que fallece en medio de las fuertes lluvias que afectan al departamento de Antioquia en esta segunda temporada de lluvias.