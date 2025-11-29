Taxistas de Cartagena reciben los primeros radios inteligentes del Distrito

En reuniones anteriores sostenidas entre el Distrito y el gremio de taxistas —espacios periódicos donde los conductores exponen sus retos y necesidades— la seguridad fue identificada como la preocupación más sentida y recurrente en su labor diaria.

Los taxistas, que recorren toda la ciudad y son testigos directos de situaciones de riesgo, solicitaron herramientas más modernas y canales de comunicación más efectivos.

Hoy, el Distrito responde cumpliendo: la entrega de radios inteligentes es una acción concreta que atiende esa necesidad central.

Los taxistas se han consolidado como aliados estratégicos para las autoridades, al ser ojos y oídos permanentes en las calles. Con los nuevos equipos podrán reportar en tiempo real cualquier situación que afecte la tranquilidad ciudadana, estableciendo un canal directo, seguro y eficiente con la central de Distriseguridad y la Policía Metropolitana.

Durante la entrega, el alcalde Dumek Turbay resaltó que esta herramienta nace directamente del diálogo con el gremio:

“Estos equipos de comunicación de última tecnología llegan como resultado de las mesas de trabajo que hemos sostenido con ustedes. Sirven para que los taxistas de Cartagena no solo se protejan entre sí, sino para que estén en contacto directo con la Policía y con Distriseguridad. Esto es construir seguridad juntos”, expresó el mandatario.

Por su parte, los conductores reconocieron el cumplimiento del Distrito frente a sus peticiones: “De nuestra parte, señor alcalde, tiene todo el respaldo. Estos radios, las reuniones y todo lo que usted sigue haciendo por nosotros demuestran su compromiso real con nuestra seguridad”, afirmó uno de los beneficiados. “Queríamos darle las gracias porque se fajó con la seguridad que hoy nos está brindando, entregándonos tecnología avanzada que nunca habíamos tenido”, agregó otro integrante de la red.

Tecnología de punta al servicio de Cartagena

Los radios inteligentes incorporan funciones avanzadas que maximizan la capacidad de reacción institucional:

* Botón de pánico conectado directamente con el Comando de Policía y la central de Distriseguridad.

* GPS activo, incluso cuando el equipo está apagado.

* Conexión por red celular, independiente de wifi.

* Comunicación grupal y uno a uno.

* Acceso a cámaras y audio en tiempo real.

* Tecnología similar a la usada por el FBI.

* Funcionamiento inmediato desde su activación.

Esta primera entrega corresponde a 10 radios; los 140 restantes llegarán la próxima semana para completar la dotación total de 150 equipos.

Seguridad compartida: un compromiso de ciudad

Con estos dispositivos, la Alcaldía de Cartagena, en cabeza de Distriseguridad, amplía la cobertura del monitoreo ciudadano, fortaleciendo el trabajo conjunto entre autoridades y comunidad. La red de apoyo —ahora equipada con herramientas de última generación— se consolida como un activo clave en la vigilancia de corredores estratégicos, barrios residenciales, zonas comerciales y áreas altamente turísticas.

La estrategia también fortalece la articulación con la Red de Apoyo de la Policía, alineándose con los lineamientos del Plan de Desarrollo y con la visión de una Cartagena que se cuida mediante colaboración mutua.