Talleres gratuitos en el marco de la implementación de la Comisión Fílmica de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y en articulación con la Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, entidad que organiza el FICCI, anuncia el inicio de una serie de talleres gratuitos de formación especializada dirigidos a cineastas, realizadores, productores, directores, técnicos y demás profesionales del sector audiovisual de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estas jornadas forman parte de la primera fase de implementación de la Comisión Fílmica, que impulsa un conjunto de acciones estratégicas para dinamizar el ecosistema audiovisual local, fortalecer el talento de la ciudad y mejorar las condiciones para la producción fílmica en Cartagena.

“La Comisión Fílmica es una apuesta estratégica para hacer de Cartagena un destino fílmico de talla internacional. Queremos que nuestros profesionales tengan más y mejores oportunidades, y estos talleres son un paso fundamental para fortalecer la industria local y atraer nuevas producciones a la ciudad”, manifestó Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena de Indias.

A través de esta estrategia, se busca dotar a los profesionales del sector, de herramientas, conocimientos actualizados y experiencias prácticas que potencien su competitividad en un mercado audiovisual cada vez más conectado con los escenarios nacional e internacional.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC comentó: “Invitamos a todo el sector audiovisual a aprovechar estos espacios de formación. Estamos construyendo un ecosistema sólido, competitivo y sostenible, y el talento cartagenero es el corazón de este proceso. La Comisión Fílmica es un proyecto de ciudad que abre puertas para todos”.

El proceso de inscripción para los talleres estará disponible a través de un enlace publicado en las redes sociales del IPCC y del FICCI.

Taller de Financiación Audiovisual

Este taller se realizará el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre; y el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. en modalidad presencial.

Está orientado a fortalecer la capacidad de los agentes del sector para identificar, estructurar y gestionar mecanismos de financiación aplicables a proyectos audiovisuales. Los participantes conocerán incentivos como el Cash Rebate, el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), la Ley 814, la Ley 1556 y herramientas del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, entre otros.

El programa incluye cuatro módulos presenciales que combinan teoría con análisis de casos reales. Estará guiado por un equipo de mentores con amplia trayectoria:

• María Alejandra Mosquera, directora de producción y productora ejecutiva de Plaza Catedral y Entre Perro y Lobo.

• Tere Gaviria, productora de La Suprema y cofundadora de Cumbia Films.

• Diego Bustos, subdirector de Promoción de la Comisión Fílmica Colombiana.

• Beto Rosero, director de la Cinemateca del Caribe y productor de Alma del Desierto (Festival de Venecia 2024).

• Cristina Echeverri, directora ejecutiva de AG Studios Colombia y experta en inversión audiovisual.

• Juan José Rodríguez y Héctor Wehdeking, especialistas en temas tributarios y fiduciarios relacionados con el sector audiovisual.

Se entregará certificado a quienes completen la totalidad del proceso.

Taller de Gerencia de Locaciones

Del miércoles 17 al sábado 20 de diciembre, se desarrollará este taller que incluye una salida de campo a Barú.

Este taller ofrecerá herramientas prácticas para descubrir, proponer, planificar y coordinar locaciones audiovisuales, fortaleciendo capacidades de negociación, logística y articulación con comunidades. Los asistentes aprenderán sobre estrategias de atracción de producciones, la gerencia de locaciones desde la preproducción hasta el rodaje, y participarán en un scouting práctico en Barú.

El taller será dirigido por Emerson Espinosa, gerente de locaciones con más de 13 años de experiencia en cine, televisión y publicidad. Ha trabajado en producciones como Cien Años de Soledad (Netflix), Proyecto Géminis, Echo 3 y Mil Colmillos (HBO), entre otras.