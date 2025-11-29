Pedro Durán, nuevo contralor municipal

Trece concejales avalaron el nombre de Pedro Duran para que fuera elegido mediante voto secreto como nuevo contralor del municipio de Cúcuta.

Una elección cantada y muy comprometida con el actual gobierno, por ser el escudero de campaña y muy cercano a la administración de Jorge Acevedo.

El nuevo representante del organismo de control fiscal, es sociólogo, fue concejal de la ciudad de Cúcuta, y también estuvo durante mucho tiempo militando en el partido liberal años atrás.

Durante sus primeras declaraciones a la opinión pública ha dicho el nuevo funcionario que espera conocer el resultado de su antecesor en el ejercicio del control fiscal, como también conocer de primera mano la ruta de trabajo que existe para el próximo año.

Indicó que hay inquietudes frente al manejo de los recursos públicos del municipio, al futuro de la empresa de acueducto y otros temas polémicos, pero advirtió que es prematuro pronunciarse sobre los mismos y que esperará conocer a fondo el desarrollo de estos temas de interés para la opinión p{pública.