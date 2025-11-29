La María recibió jornada institucional que impactó a más de 600 habitantes

La oferta institucional de la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social —Pedro Romero, se movilizó al barrio La María con una amplia gama de servicios, trámites y oportunidades dirigidas a niños, jóvenes y adultos mayores, en el marco de la estrategia “Gobierno al Barrio”.

Durante la jornada, más de 600 personas accedieron de primera mano a asesorías y gestiones con entidades públicas y privadas como Colpensiones, DADIS, Renta Ciudadana, Sisbén, ESE Hospital Local, Transcaribe, Corvivienda, OAGRD, IPCC, IDER, Comisaría de Familia, Opportunity International, entre otros aliados que se articularon para transformar la calidad de vida de cientos de familias en situación de pobreza extrema.

La actividad ofreció servicios de salud como toma de signos vitales, vacunación y medicina general; orientación y solicitudes para el Sisbén; acompañamiento jurídico; además de gestiones en vivienda y asesorías para oportunidades educativas y de emprendimiento. Estas acciones permitieron que las familias accedieran a soluciones integrales en un solo lugar.

Alicia Cabeza Polo, líder de La María, señaló “era una jornada que necesitaba la comunidad ya que nos sentíamos olvidados. Este gobierno ha llegado a todos los rincones de cartagena y estamos muy agradecidos”.

La Secretaría de Educación también se sumó a través de su estrategia “Matriculatón”, una apuesta para garantizar que ningún niño o niña quede por fuera de las aulas en el próximo año escolar.

“Continuamos llevando soluciones a los territorios, garantizando derechos y cerrando brechas sociales. Hoy invitamos a todas las familias a matricular a sus niños en las instituciones educativas y asegurarles el derecho fundamental a la educación”, indicó Jorge Redondo, director del PES–Pedro Romero.