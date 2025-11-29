La defensa del expresidente Jair Bolsonaro pide “nulidad” de juicio por golpismo

(FILES) Brazil's former President (2019-2023) Jair Bolsonaro speaks to supporters during an Independence day rally in Sao Paulo, Brazil on September 7, 2024. Bolsonaro, sentenced last September to 27 years in prison for a failed coup attempt but not yet serving his term, was taken into police custody on November 22 after trying to burn the ankle monitor tracking his house arrest, though he later claimed he acted out of �paranoia� when attempting to disable the device. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) / NELSON ALMEIDA

La defensa de Jair Bolsonaro presentó el viernes un nuevo recurso para pedir la “nulidad” del juicio por golpismo que lo condenó a 27 años de prisión, tres días después de que la corte suprema ordenara que el expresidente brasileño comenzara a cumplir la pena.

Recordemos que el líder ultraderechista, de 70 años, fue condenado en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder los comicios en 2022.

“La injusta condena impuesta a Jair Messias Bolsonaro (...) debe ser sometida al escrutinio del Plenario del Supremo Tribunal Federal para que, al final, sea reconocida y declarada su inocencia”, dice su defensa.

El exmandatario (2019-2022) fue juzgado por la primera sala de la corte suprema, compuesta por cinco magistrados. Cuatro votaron por declararlo culpable, mientras que uno votó en contra.

Los abogados se apoyan ahora en ese voto disidente para solicitar que el plenario de 11 jueces del tribunal revise la decisión y anule el proceso.

Este el segundo recurso que intentan, tras un primero que fue rechazado.