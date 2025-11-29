Judicializaron enfermera que se habría quedado con medicamentos de alto costo en farmacia de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación judicializó a Ana Katherine Giraldo Polanco, quien, al parecer, se apoderó de medicamentos, por un valor superior a los $8 millones de la entidad prestadora de salud de la Policía Nacional en Ibagué, entre enero y mayo de 2024.

“Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima le imputó los delitos de peculado por apropiación, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público, y estafa agravada. La mujer no aceptó los cargos”, revelaron las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información obtenida en medio de la investigación, Giraldo Polanco, enfermera de profesión, era la encargada de recibir fórmulas médicas de los usuarios, para que fueran transcritas por médicos de la institución. Presuntamente, se apoderó de cuatro medicamentos que eran dispensados por la farmacia destinada de suministrarlos para la entidad de salud.

“Para lograr su cometido, la enfermera se habría aprovechado de la confianza que depositaron los médicos en ella y accedió al sistema de generación de fórmulas y emitió cuatro a nombre de su excompañero sentimental, que no ingresó a citas médicas y no requería los medicamentos”, indicó la Fiscalía.

Además, se conoció que después de dejar de trabajar en la entidad, entre mayo y septiembre del mismo año, al parecer, generó dos fórmulas más, a nombre de su expareja por medicamentos avaluados en 3.937.885 de pesos. También falsificó tres recetas médicas con el mismo fin.