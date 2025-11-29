Inicia en Boyacá el programa que busca democratizar la ciencia entre los jóvenes

El programa Jóvenes en Ciencia para la Paz Capítulo Boyacá está dirigido a jóvenes de 62 municipios. Foto: Suministrada

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en alianza con la Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), puso en marcha oficialmente el programa Jóvenes en Ciencia para la Paz en el departamento.

Con una inversión superior a los $1.700 millones, esta iniciativa busca fortalecer capacidades locales, impulsar la innovación social y productiva, y promover la paz territorial mediante la ciencia, la tecnología y la apropiación social del conocimiento.

Durante el acto de lanzamiento, la viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad, Luisa Robayo, destacó la relevancia del programa para el desarrollo del talento joven en la región.

“Jóvenes en Ciencia para la Paz, Capítulo Boyacá, refleja el compromiso del Ministerio, bajo la orientación de la ministra Ángela Yesenia Olaya y el liderazgo del presidente Gustavo Petro, por transformar vidas y territorios a través del conocimiento. Esta estrategia responde a los desafíos de regiones históricamente excluidas y se enmarca en nuestra misión Ciencia para la Paz”, afirmó.

El evento, realizado en la UPTC, permitió presentar los objetivos, etapas operativas y requisitos de participación dirigidos a jóvenes entre 18 y 28 años. Los asistentes conocieron los términos de la convocatoria, las líneas estratégicas de innovación, los criterios de evaluación y los mecanismos de acompañamiento, que incluyen mentorías, formación en I+D+i, fortalecimiento empresarial y acceso a capital semilla.

El vicerrector de Investigación de la UPTC, Carlos Mauricio Moreno Téllez, resaltó el impacto que tendrá la iniciativa:

“Buscamos que los jóvenes con proyectos creativos y pertinentes para sus territorios puedan convertir sus ideas en soluciones que impulsen actividades productivas, generen empleo y permitan usar la tecnología para cerrar brechas en diversos sectores”.

En total, 50 jóvenes serán seleccionados para acceder a un programa integral que ofrecerá formación en I+D+i, desarrollo de prototipos o ideas de negocio con enfoque en CTI, participación en eventos científicos y apoyo financiero de hasta $20 millones por proyecto. Las propuestas deberán enmarcarse en bioeconomía y producción sostenible, turismo y creatividad, transformación digital, innovación social y tecnologías aplicadas.

Los recursos podrán destinarse a contratación de personal, materiales e insumos, consultorías, maquinaria y equipos, TIC, transferencia de tecnología y servicios externos.

La secretaria TIC de Boyacá, Sandra Urrutia, destacó el alcance de la iniciativa: “Agradecemos al Ministerio por mirar a nuestros jóvenes con esperanza y traer a Boyacá un proyecto tan potente. Hoy activamos oportunidades reales para quienes encuentran en la ciencia, la tecnología y la innovación un camino de vida”.

El programa está dirigido a jóvenes de 62 municipios de Boyacá: Almeida, Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Briceño, Buenavista, Busbanzá, Caldas, Campohermoso, Cerinza, Chinavita, Chíquiza, Chiscas, Chita, Ciénega, Coper, Corrales, Cubará, Cucaita, Cuítiva, El Espino, Gámeza, Garagoa, Guacamayas, Guateque, Guayatá, Jenesano, La Victoria, Labranzagrande, Macanal, Maripí, Mongua, Muzo, Nuevo Colón, Otanche, Pachavita, Pajarito, Paya, Pisba, Puerto Boyacá, Quípama, San Eduardo, San José de Pare, San Luis de Gaceno, San Mateo, San Miguel de Sema, San Pablo de Borbur, Santa María, Santa Sofía, Soatá, Socha, Socotá, Sotaquirá, Sutamarchán, Sutatenza, Tinjacá, Toca, Tota, Tunguavita, Úmbita y Viracachá.