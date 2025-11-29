Este domingo, TransCaribe activará desvíos por la realización del Ironman 70.3

Cartagena de Indias vivirá este domingo 30 de noviembre el tradicional Ironman 70.3, una de las competencias deportivas más importantes del mundo, donde más de dos mil atletas internacionales se darán cita para competir en nuestra ciudad.

De acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico diseñado por la Alcaldía de Cartagena y el DATT para la realización de este importante evento, TransCaribe activará desvíos en algunas de sus rutas.

Es importante tener en cuenta que, por el tiempo que estén activos los desvíos en el Centro Histórico, mientras se realiza la competencia, no será posible cubrir el barrio Bocagrande. La última parada de las rutas que ingresan a este barrio será en el sector de Puerto Duro.

RUTAS T101, T103, X101, X102, X103, X104, X105 Y X106

De 6:00 am a 9:00 am

Al llegar a la India Catalina, los buses girarán a la izquierda hacia la Avenida Luis Carlos López hasta la Calle 30, tomando el Puente Heredia, hasta el Reloj Floral, donde girarán nuevamente a la izquierda por la Carrera 17 hasta retomar su recorrido habitual en la Avenida Pedro de Heredia.

Se dejan de cubrir: estaciones Centro y Bodeguita - barrio Bocagrande.

Parada provisional: Puerto Duro.

RUTA T102

De 6:00 am a 1:00 pm

En sentido Portal – Crespo: en la glorieta San Felipe, girarán a la derecha por la carrera 17 (Paseo Bolívar) hasta la calle 61, tomando el puente Romero Aguirre hasta el CAI de Crespo, retomando su recorrido habitual.

En sentido Crespo – Portal: en el CAI de Crespo, los buses tomarán el puente Romero Aguirre, siguiendo por la calle 60 hasta la carrera 17, tomando luego la carrera 14, saliendo a la avenida Pedro de Heredia a la altura de Muebles Jamar, retomando su recorrido habitual.

Se dejan de cubrir: estaciones Centro y Chambacú, paraderos del Centro Histórico y la Avenida Santander, y el paradero de Corales de Indias.

Parada provisional: estación Lo Amador, y paradas por demanda en el trayecto del desvío.

RUTA C001

De 6:00 am a 9:00 am

A la altura de la iglesia de la Tercera Orden, los buses girarán hacia la Calle del Arsenal, hasta retomar su recorrido habitual en el Puente Román.

Se dejan de cubrir: paraderos del Muelle de Los Pegasos y el Parque de la Marina.

Parada provisional: Centro de Convenciones.

RECOMENDACIONES A LOS USUARIOS

El sistema recomienda a sus usuarios planificar con antelación sus viajes para el día domingo, teniendo en cuenta cada uno de los desvíos programados en las rutas.