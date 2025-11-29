En Barbosa, 30 veredas quedaron afectadas por las lluvias; el alcalde declaró alerta naranja

Barbosa- Antioquia

Ante las lluvias de las últimas horas que generaron varias emergencias en el municipio de Barbosa, el alcalde Juan David Rojas convocó al consejo municipal del riesgo para analizar la situación y hacer un balance de los reportes atendidos y por atender. Se indica que más de 30 veredas quedaron afectadas por deslizamientos de tierra que impiden la movilidad, además de vías terciarias como Barbosa-Concepción y Barbosa-Santo Domingo.

El alcalde manifestó que en las vías que reportaron inundaciones por el desbordamiento del río Medellín y otras quebradas como la López ya hay movilidad, pero continúa en la recolección del material arrastrado por los afluentes. Ante la cantidad de emergencias, declaró la alerta naranja para poder atenderlas de inmediato.

“Alrededor de unos veinte puntos críticos por movimientos en masa. Tenemos treinta veredas afectadas. En cuanto a las vías principales, estamos habilitando vías. Tenemos doce sectores con inundaciones, que ya, pues, pasó el tema de lluvia, entonces, ya disminuyó el nivel del agua. Y tenemos hasta el momento dieciséis familias afectadas con sus viviendas. Gracias a dios, ninguna persona lesionada”.

Las casas reportan daños en paredes y techos por movimientos en masa, los cuales están siendo evaluados para determinar las ayudas o albergar a las familias en caso de que sea necesario.

“Queremos es primero a la gente que esté muy alerta, que esté muy pendiente de todo lo que viene aconteciendo en el municipio, pero adicionalmente decirles que tengan todas las medidas de precaución. Agradecerle a la Policía Nacional, agradecerle al Cuerpo de Bomberos, agradecerle a la Cruz Roja, agradecerle también a la Defensa Civil, agradecerle a todo el equipo de gobierno, especialmente al equipo de gestión del riesgo, por estar tan atentos en esta situación que es crítica para nosotros, pero que venimos afrontando de la mejor manera”.

La maquinaria amarilla de la alcaldía y del Dagran trabaja en la remoción de los movimientos en masa que afectan las vías de las 30 veredas.