Embajador de la Unión Europea visita la UniCartagena para fortalecer alianzas académicas

Este encuentro se suma a los esfuerzos institucionales para consolidar una Universidad más conectada con el mundo, fortaleciendo la internacionalización como eje estratégico de calidad, movilidad, investigación, innovación y cooperación global / Camilo Bustamante

La Universidad de Cartagena recibió la visita oficial del embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, en un encuentro orientado a fortalecer alianzas, ampliar oportunidades de movilidad académica y consolidar nuevas rutas de cooperación internacional entre la institución y países miembros de la Unión Europea.

Durante la reunión, se abordaron los avances y retos en materia de internacionalización en la educación superior, con especial énfasis en los programas Erasmus, orientado a movilidad estudiantil y docente, y Jean Monnet, enfocado en fortalecer la formación y la investigación en estudios europeos.

“Esta visita nos permite avanzar hacia una universidad más conectada con el mundo, donde la cooperación internacional se traduzca en oportunidades reales para nuestros estudiantes y docentes”, afirmó el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún Castillejo.

“La internacionalización no es solo movilidad, es diálogo, intercambio académico y construcción conjunta de conocimiento.”

Por su parte, el embajador Roudié destacó el potencial de la institución y la relevancia de conectar la academia con las necesidades de desarrollo sostenible y económico del país:

“La conversación nos llevó a las carreras del futuro, al impulso de inversiones sostenibles y al enorme potencial que tenemos al vincular a quienes forman a los profesionales del mañana con los actores estratégicos del desarrollo. Ha sido una visita enriquecedora, esta es una universidad con historia, con visión y con un compromiso claro hacia el futuro. Volveré, sin duda.” señaló.

La agenda también permitió discutir oportunidades para optimizar procesos administrativos relacionados con movilidad internacional y visados, con el fin de facilitar la participación de estudiantes y docentes en convocatorias europeas.

La vicerrectora de Relaciones y Cooperación Internacional, Clara Inés Vergara, resaltó la disposición del embajador para fortalecer estos vínculos:

“Fue una conversación estratégica y cercana. El embajador manifestó su intención de trabajar con la Universidad de Cartagena para avanzar en soluciones prácticas, como la facilitación de procesos de visado y el impulso de nuevos proyectos Erasmus.”