Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Embajador de la Unión Europea visita la UniCartagena para fortalecer alianzas académicas

Este encuentro se suma a los esfuerzos institucionales para consolidar una Universidad más conectada con el mundo, fortaleciendo la internacionalización como eje estratégico de calidad, movilidad, investigación, innovación y cooperación global

Este encuentro se suma a los esfuerzos institucionales para consolidar una Universidad más conectada con el mundo, fortaleciendo la internacionalización como eje estratégico de calidad, movilidad, investigación, innovación y cooperación global

Este encuentro se suma a los esfuerzos institucionales para consolidar una Universidad más conectada con el mundo, fortaleciendo la internacionalización como eje estratégico de calidad, movilidad, investigación, innovación y cooperación global / Camilo Bustamante

La Universidad de Cartagena recibió la visita oficial del embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, en un encuentro orientado a fortalecer alianzas, ampliar oportunidades de movilidad académica y consolidar nuevas rutas de cooperación internacional entre la institución y países miembros de la Unión Europea.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la reunión, se abordaron los avances y retos en materia de internacionalización en la educación superior, con especial énfasis en los programas Erasmus, orientado a movilidad estudiantil y docente, y Jean Monnet, enfocado en fortalecer la formación y la investigación en estudios europeos.

“Esta visita nos permite avanzar hacia una universidad más conectada con el mundo, donde la cooperación internacional se traduzca en oportunidades reales para nuestros estudiantes y docentes”, afirmó el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún Castillejo.

“La internacionalización no es solo movilidad, es diálogo, intercambio académico y construcción conjunta de conocimiento.”

Por su parte, el embajador Roudié destacó el potencial de la institución y la relevancia de conectar la academia con las necesidades de desarrollo sostenible y económico del país:

“La conversación nos llevó a las carreras del futuro, al impulso de inversiones sostenibles y al enorme potencial que tenemos al vincular a quienes forman a los profesionales del mañana con los actores estratégicos del desarrollo. Ha sido una visita enriquecedora, esta es una universidad con historia, con visión y con un compromiso claro hacia el futuro. Volveré, sin duda.” señaló.

La agenda también permitió discutir oportunidades para optimizar procesos administrativos relacionados con movilidad internacional y visados, con el fin de facilitar la participación de estudiantes y docentes en convocatorias europeas.

La vicerrectora de Relaciones y Cooperación Internacional, Clara Inés Vergara, resaltó la disposición del embajador para fortalecer estos vínculos:

“Fue una conversación estratégica y cercana. El embajador manifestó su intención de trabajar con la Universidad de Cartagena para avanzar en soluciones prácticas, como la facilitación de procesos de visado y el impulso de nuevos proyectos Erasmus.”

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad