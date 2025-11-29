El ELN dejó el libertad a once personas secuestradas en el Catatumbo

Cúcuta

Once personas que permanecían en poder del ELN desde enero, en el Catatumbo en el departamento de Norte de Santander fueron liberadas.

La defensoría del pueblo informó que “se trata de nueve hombres, uno de ellos firmante del Acuerdo de Paz y participante del programa de reincorporación y dos mujeres, entre ellas una ciudadana venezolana”.

Agregó que “ninguna de las personas reportó problemas de salud al momento de la verificación que se realizó durante la acción desarrollada en el departamento”.

Explicó que “la entrega humanitaria se realizó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de la ONU , en el marco del acompañamiento institucional que garantiza la protección de la vida, la integridad y la dignidad de quienes han estado privados de la libertad”.

Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados por el delito del secuestro durante los últimos años, siendo responsables los actores armados que delinquen en la zona norte del departamento.