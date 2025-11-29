El domingo, 30 de noviembre, hay entrada gratuita al Castillo de San Felipe de Barajas

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), invita a cartageneros y colombianos de todo el país a disfrutar la última jornada de entrada gratuita al Castillo de San Felipe de Barajas, para este año 2025.

El programa de entrada gratis al San Felipe impulsado por la Etcar, institución delegada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como administradora de las fortificaciones, se realiza tradicionalmente los últimos domingos de cada mes, excepto en enero y diciembre. Los interesados podrán asistir de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. presentando la cédula de ciudadanía en la entrada del fuerte.

En esta ocasión, la jornada tendrá una programación artística y cultural titulada ‘Cartagena crisol de razas’, diseñada por la Fundación los Jagueyes, ganadora de la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2025.

Agenda

A las 10:00 a.m. se realizará el taller de peinados afro ‘Semillas trenzadas’, con la Corporación Cultural Enredos, en el tendal del Hospital de Tropas, donde través de un aprendizaje práctico los participantes conocerán cómo, en tiempos de esclavitud, las mujeres afro usaban sus trenzas para esconder semillas y granos, asegurando así su alimento y el de sus comunidades.

La jornada continuará a las 2:00 p.m. en la batería de la Cruz, con la presentación del Cuadro vivo ‘Sitio de Cartagena, asedio de Morillo’, dirigido por Rafael Galvis García, seleccionado en Convocatoria de Estímulos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Este cuadro será representado por los actores de Los pupilos grupo de teatro, en conmemoración a la resistencia y valentía de los cartageneros en el proceso de independencia, lo cual hizo reconocida a la ciudad como Heroica.

Luego a las 3:00 p.m., se presentará la obra de teatro ‘Tsunami de amor’ por Guía 2 Teatro, una comedia que pondrá en evidencia el poder de la comida afrocaribeña como el remedio perfecto para cualquier problema matrimonial, en el tendal del Bonete.

Para finalizar, a las 4:00 p.m. los visitantes podrán disfrutar de música afrocaribeña en vivo, con el show ‘Patacón pisao’ de Son Traviesos, en la batería de la Redención, donde habrá un recorrido sonoro por los ritmos más emblemáticos de la salsa cartagenera, interpretados en el característico formato charanga.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach, expresa: “Esta jornada de entrada gratuita al San Felipe promete mucho aprendizaje y entretenimiento para todos los miembros de las familias, a través de una variada agenda cultural organizada por la Escuela Taller, por eso la invitación es a unirse y vivir un día inolvidable en compañía de amigos y familiares para dar inicio al mes de diciembre”.