Dejan explosivo en conjunto residencial de Cúcuta

Autoridades investigan el origen de una granada, dejada en la portería de conjunto residencial / Foto Archivo

Cúcuta

Los residentes del conjunto residencial Torres del Centenario en el barrio Guaimaral fueron los más sorprendidos al arribo de personal antiexplosivo de la Policía Nacional al lugar.

La presencia del personal obedeció al lanzamiento de una granada en la zona de acceso al complejo habitacional que por fortuna no detonó.

Sin embargo el hecho causó alerta, miedo, zozobra y preocupación entre los residentes del sector, al no encontrar explicaciones de como una granada fue dejada en ese lugar.

Las autoridades a través de policía judicial tratan de establecer quienes serían los responsables de esta acción que generó alertas en el sector.

Así mismo se investiga a quien iba dirigido el artefacto que no detonó en el barrio Guaimaral de la ciudad de Cúcuta.