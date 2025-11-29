Con un acto solemne, Cartagena se une a la conmemoración de lucha y respuesta al VIH

Trabajar de manera articulada entre los gobiernos, profesionales de la salud y la ciudadanía, es la apuesta que hacen diferentes actores, liderados por la Organización Panamericana de la Salud - OPS y la Organización Mundial de la Salud -OMS para eliminar el Virus de Inmunización Humana, VIH y lograr cero muertes en el 2030.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH, es un virus que afecta el sistema inmunológico, específicamente, las células que defienden el cuerpo de infecciones. Mientras que el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Sida, es la etapa final de la infección por VIH. No todas las personas con diagnóstico de VIH desarrollan Sida.

En Cartagena, la Alcaldía Mayor se une al el lema “Juntos tejiendo el mismo objetivo, transformar la respuesta al VIH”, a través del Departamento Ahdministrativo Distrital de Salud, Dadis, como parte del Día Mundial del VIH, que se conmemora este 1 de diciembre y se desarrollará una variada agenda que incluye actividades académicas, sensibilización, lúdicas, información, educación y comunicación acerca de la prevención, rutas de atención y como enfrentar la enfermedad.

Sobre el trabajo que se viene desarrollando en el Distrito, el director del Dadis, Rafael Navarro España, destacó el esfuerzo articulado que se adelanta con organizaciones e instituciones en el distrito, al tiempo hizo un llamado a la comunidad a tener relaciones sexuales responsables, y señaló que esta enfermedad es evitable, pero depende de cómo cada individuo maneje su sexualidad.

“Así mismo como Gobierno distrital, trabajamos para garantizar una mejor vida para quienes padecen esta patología y a través de jornadas de detección temprana, eliminación de barreras de acceso a tratamientos y la no estigmatizacion, de quienes conviven con esta patología”, señaló Navarro España.

La agenda se inició este viernes, 28 de noviembre, con un rally, a partir de las 3:00 de la tarde, con salida y meta en la Plaza de la Proclamación.

El domingo, 30 de noviembre, la agenda se realizará una actividad en las playas de Bocagrande desde las 10:00 de la mañana.

El día central, 1 de diciembre, habrá una variada agenda que incluye stands informativos con el apoyo de profesionales de la salud en los centros comerciales Centro Uno, San Felipe, Caribe Plaza, Los Ejecutivos, La Castellana, La Plazuela, Gran Manzana y San Fernando, donde se estarán realizando actividades de orientación a la comunidad de cómo prevenir esta enfermedad.

En la noche, en Casa Fátima, se realizará un acto simbólico y solemne a quienes son diagnosticados y han fallecido por esta enfermedad. Así como un reconocimiento especial a las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, que trabajan con estos pacientes.

Como parte del trabajo que viene desarrollando con el liderazgo del Dadis, este año se han capacitado más de 900 personas entre profesionales de la salud, docentes, servidores públicos, estudiantes y ciudadanos. Además se han ejecutado 50 asistencias técnicas en IPS y urgencias con atención parto, con énfasis en la implantación, monitoreo y seguimiento de la estrategia para eliminar la transmisión materno infantil del VIH.

Un informe de ONUSIDA a la víspera del Día Mundial del Sida 2025, muestra un panorama poco alentador para enfrentar los retos que demanda esta enfermedad por las reducciones en la financiación internacional y la falta de solidaridad mundial para enfrentar este fenómeno, que según cifras de este organismo en 2024 a nivel mundial se registraron 570 nuevas infecciones por VIH cada día entre mujeres, jóvenes y niñas de 15 a 24 años.

En Cartagena, se viene fortaleciendo la respuesta al VIH, además de unir esfuerzos con las organizaciones e instituciones como ENTerritorio, Hospital Universitario del Caribe, AHF Internacional Colombia, Teleconecta, AID FOR AIDS, EAPB e IPS de atención integral de VIH.