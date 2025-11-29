Comisión Fílmica de Cartagena presente en el Mercado Cultural del Caribe 2025

A través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Alcaldía de Cartagena se unió a la decimoséptima versión del Mercado Cultural del Caribe, evento organizado por la Corporación Cultural Cabildo que reúne a las industrias creativas de la región entre el 27 y 29 de noviembre. Como parte de su participación, el IPCC integró la Mesa de Trabajo ‘Articulación de la Comisión Fílmica de Cartagena’, un espacio clave para posicionar a la ciudad como destino audiovisual estratégico en el Caribe.

La mesa de trabajo, que se realizó el 28 de noviembre de 8:00 a.m. a 10:30 a.m., convocó a representantes del Consejo de Cine de Cartagena, FICCI, Cinemateca del Caribe, FilmMedellín, Comisión Fílmica de Colombia, academia, cineastas independientes y casas productoras. El objetivo fue definir una hoja de ruta que fortalezca la industria local a través de la cualificación de talento, la promoción del audiovisual regional y la participación de comunidades en proyectos cinematográficos.

“Desde el IPCC asumimos el reto de articular a todos los actores del ecosistema audiovisual cartagenero. Queremos que Cartagena sea un territorio donde el cine se convierta en herramienta de transformación social y económica para nuestras comunidades”, afirmó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Las conclusiones de esta mesa se socializaron en el panel ‘Cartagena en Escena: la Comisión Fílmica, directrices para la fuerza creativa del Caribe’, programado de 11:00 a.m. a 12:30 m., abierto al público hasta completar aforo.

El alcalde Dumek Turbay destacó la importancia de esta articulación: “Cartagena avanza hacia la consolidación de una economía naranja incluyente y sostenible. La reactivación de la Comisión Fílmica, liderada por el IPCC, demuestra nuestro compromiso con la profesionalización del sector cultural y la generación de oportunidades para el talento local”.

El Mercado Cultural del Caribe, que cumple 17 años de trayectoria, se consolida como un encuentro que trabaja por la cualificación, competitividad y circulación del sector cultural de la región. La participación del IPCC en esta versión refuerza la apuesta distrital por hacer de Cartagena un polo de desarrollo cultural, en línea con el Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”.