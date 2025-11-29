Censo comunitario de Corpoboyacá registra 19 cóndores andinos en Norte y Gutiérrez

Corpoboyacá avanza en el fortalecimiento del monitoreo participativo de la fauna silvestre en su jurisdicción.

En el más reciente Censo del Cóndor Andino ( Vultur gryphus ), realizado bajo la estrategia “Bosques, comunidades y aves”, fueron registrados 19 avistamientos de esta especie emblemática, gracias al trabajo articulado entre comunidades locales, investigadores comunitarios y profesionales especializados.

El ejercicio, desarrollado en las provincias de Norte y Gutiérrez, se enmarca en el Plan de Conservación Regional del Cóndor Andino, una herramienta clave para enfrentar el estado crítico de conservación de la especie, categorizada como Vulnerable a nivel global y En Peligro Crítico (CR) en Colombia.

El censo fue gestionado de manera voluntaria por los Investigadores Comunitarios formados por Corpoboyacá, quienes seleccionaron los puntos de observación a partir de su conocimiento del territorio. En total:

15 puntos de monitoreo fueron habilitados.

fueron habilitados. Se cubrieron los municipios de El Cocuy, Güicán de la Sierra, San Mateo, Chiscas y Susacón .

. Se contó con el acompañamiento de especialistas del Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce (Duitama).

Los registros se concentraron especialmente en La Parada de Romero (Güicán) y el Sendero al Ritacuba Blanco, dos áreas de alta presencia de cóndores en Boyacá.

Para Juan García, biólogo de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, los resultados reflejan la importancia de la ciencia participativa en la protección de la especie.

“El éxito del censo demuestra la potencia de la investigación comunitaria. Son los habitantes locales quienes recorren los puntos, observan, registran y aportan información con un conocimiento profundo del territorio. Ellos son los protagonistas de este proceso”, señaló.

La estrategia “Bosques, comunidades y aves”, implementada desde 2020, ha permitido capacitar a pobladores en metodologías de observación, toma de datos y manejo de herramientas de investigación, integrando saber académico y conocimiento local. Varios de los participantes incluso adelantan proyectos dedicados exclusivamente al seguimiento del cóndor, fortaleciendo la continuidad y calidad de los registros.

El censo se articula con las líneas estratégicas del Plan Regional de Conservación del Cóndor: educación y participación ciudadana, fortalecimiento de capacidades locales, evaluación de poblaciones silvestres y creación de redes de comunicación interinstitucional.

“Nuestro principio es enseñar para entender, entender para amar y amar para conservar. Ese es el camino que nos permitirá proteger al cóndor y los ecosistemas de Boyacá a largo plazo”, concluyó García.

Corpoboyacá reiteró su compromiso con la conservación de especies emblemáticas y con el fortalecimiento de capacidades locales para garantizar la protección del patrimonio natural del departamento.