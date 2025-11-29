Cartagena de Indias, epicentro del turismo deportivo mundial con nueva edición del IRONMAN 70.3

En una apuesta decidida por diversificar su fortalecer el segmento del turismo deportivo, Cartagena de Indias se prepara para acoger, una vez más, el IRONMAN 70.3, una de las competencias de triatlón más prestigiosas del planeta. La realización de este evento confirma a La Heroica como un destino capaz de albergar eventos de logística compleja y alta exigencia, poniéndola al nivel de otras sedes icónicas del circuito IRONMAN como Niza (Francia), Cozumel (México) y Kailua-Kona (Hawái), atrayendo las miradas de la comunidad deportiva internacional hacia el Caribe colombiano.

Impacto global y perfil del turista deportivo

Para esta versión 2025, la ciudad espera la participación de aproximadamente 2.500 atletas provenientes de 72 países, liderados por delegaciones de México, Estados Unidos, Brasil, Panamá y Costa Rica. A nivel nacional, Cartagena recibirá un destacado flujo de visitantes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, quienes se desplazan no solo para competir, sino para disfrutar del destino en compañía de familiares y equipos técnicos.

Dinamización de la economía local

El turismo deportivo se caracteriza por un alto nivel de gasto y una estancia promedio superior a la del turista convencional. Se proyecta que los atletas y sus acompañantes permanezcan en la ciudad un promedio de 4 a 5 días.

Este flujo de visitantes activará una demanda específica de servicios especializados que incluyen alojamiento, gastronomía enfocada en nutrición deportiva, mecánica de bicicletas, servicios de recuperación física y transporte, inyectando recursos vitales a la cadena de valor turística de la ciudad. Se estima que el evento dejará un impacto económico cercano a los 12 millones de dólares. La competencia cuenta con el respaldo institucional de la Alcaldía, desde IDER y Corpoturismo, con el apoyo de múltiples entidades del Distrito.

Logística en el Muelle de La Bodeguita: el corazón del evento

El emblemático Muelle de La Bodeguita será el punto neurálgico del inicio de la competencia. Desde allí, tras el tradicional cañonazo que marca la partida, los atletas se lanzarán a las aguas protegidas de la Bahía de las Ánimas para completar los 1.9 km de natación.

Para garantizar la seguridad de los nadadores, Corpoturismo informa que la operación marítima para el embarque de turistas hacia la zona insular (Islas del Rosario y Barú) estará suspendida temporalmente durante las primeras horas de la mañana del domingo. Se prevé que la operación se normalice y se habiliten los zarpes a partir de las 9:00 a.m., momento en el cual el último competidor habrá salido del agua. Se agradece la comprensión de operadores y visitantes, invitándolos a programar sus traslados teniendo en cuenta este horario especial.

“El Muelle de La Bodeguita no es solo un puerto de embarque, es un activo turístico de valor incalculable que este fin de semana despliega toda su capacidad instalada al servicio del deporte internacional. Al estar ubicado en pleno corazón histórico de Cartagena, ofrece un escenario único en Colombia que permite un tránsito seguro y controlado para la competencia acuática en nuestra Bahía de las Ánimas, brindando a los atletas la experiencia inolvidable de nadar con la vista de las murallas y la cúpula de San Pedro Claver como telón de fondo. Estamos listos para demostrar por qué Cartagena es un destino de talla mundial. La Corporación Turismo Cartagena de Indias invita a cartageneros y visitantes a unirse animando a los triatletas en las calles y a vivir esta fiesta deportiva con civismo y hospitalidad”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Movilidad y acceso al Aeropuerto

Se recomienda a viajeros y residentes planificar sus desplazamientos con antelación, debido a los cierres viales programados, especialmente en la Vía al Mar (Ruta 90A) y el Anillo Vial, que forman parte del circuito de ciclismo de 90 km. Quienes tengan vuelos programados desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez durante la mañana del domingo, deberán salir con tiempo extra y consultar las rutas alternas habilitadas por el DATT para evitar contratiempos.