Cámara de Comercio de Cúcuta resaltan labor del sector empresarial para contrarrestar el desempleo

Cúcuta

Desde la Cámara de Comercio de Cúcuta resaltan la labor del sector empresarial para contrarrestar el desempleo y la informalidad, en zona de frontera.

Recordemos que Cúcuta y su Área Metropolitana se encuentran en los primeros lugares de desempleo e informalidad, según el DANE. A pesar de lo anterior, según lo indica Sergio Castillo, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el empresariado de esta región del país le está apostando a la inversión en la región, que genera nuevas oportunidades laborales.

“Cúcuta en materia de desempleo está ocupando el quinto lugar y en materia de informalidad el cuarto lugar a nivel nacional. En medio de ese ejercicio hemos venido mejorando de forma paulatina y eso en una alta proporción es gracias a nuestros empresarios. Pero claramente hay factores internos y externos que siguen influyendo y por eso nuestra percepción es que sigue siendo un reto muy importante”, indico el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Explicó, “nosotros venimos trabajando también con los créditos de colocación para microempresarios, a efecto de que poco a poco vayan mejorando su nivel de capacidad laboral y cada vez vinculen más personas”.

Así mismo agregó que “más de 7.152 empresas creadas en el año y más de 44 mil empresas renovadas, representan un ejercicio muy importante para seguir afrontando el reto de la informalidad”.

La informalidad, según el DANE, está afectando principalmente a la población joven de esta zona de frontera.