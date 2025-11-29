Autoridades alistan presentación del Plan Navidad

Cúcuta

La casita de todos, como se le conoce a Chinácota, será el epicentro del lanzamiento del Plan Navidad por parte de las autoridades del departamento de Norte de Santander.

La estrategia que compromete a las autoridades de policía, ejército, autoridades civiles, ministerio público y autoridades sanitarias busca garantizar medidas para la celebración de las festividades del último mes del año.

El secretario de seguridad ciudadana George Quintero dijo a Caracol Radio que “estamos generando esta acción para impartir directrices a los 34 municipios de la región con miras a trabajar en planes de prevención, seguridad y control en cada uno de las localidades de la mano con los alcaldes”.

“Es importante que los mandatarios se comprometan en medidas como la prohibición al uso de la pólvora, los horarios del cierre de establecimientos, los controles en las vías, la venta de licor, y en general todas esas acciones que garantizan la preservación de la vida y el buen comportamiento”.

El evento se desarrolla en uno de los municipios que hoy tiene mayor demanda turística en Norte de Santander.