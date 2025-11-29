200 madres del Distrito reciben kits de cuidado para la llegada de sus bebés

Siendo conscientes de la importancia de brindar entornos seguros a la primera infancia y alineados con el Plan de Desarrollo: Cartagena, ciudad de derechos; el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y la gestora social, Liliana Majana, realizaron una nueva edición del exitoso programa ‘Lactar es amar’, que se tomó durante aproximadamente 2 meses la zona urbana, corregimental e insular de la ciudad, impactando la vida de 200 madres gestantes y lactantes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Nuestro compromiso con el bienestar de las familias y de la primera infancia en Cartagena continúa. Por eso, hoy estamos muy felices de ver lo que logramos junto a 200 madres gestantes y lactantes de la ciudad, y sus alrededores, a quienes durante varios meses acompañamos con nuestro programa Lactar es Amar, brindándoles herramientas para una crianza amorosa y entregando estos kits esenciales para garantizar a sus bebés un inicio digno y saludable”, afirmó la gestora social, Liliana Majana.

A lo largo de varias semanas, las madres beneficiarias de ‘Lactar es amar’ recibieron una serie de formaciones lideradas por expertas en salud mental, nutrición, entre otros, todo esto con el fin de brindarles herramientas intangibles, útiles y vitales en el desarrollo, y crianza de sus bebés.

“Esta experiencia me ha parecido excelente. Ha sido un espacio cómodo y sobre todo cálido donde he podido conocer mucho más sobre la lactancia materna”, expresó Yiseth Arroyo, beneficiaria.

‘Lactar es amar’, en su versión 2025, se tomó el corregimiento de Pontezuela, la isla de Punta Arena y el Distrito de Cartagena; cubriendo así las tres localidades de la ciudad. Esta es una de las diferentes iniciativas que la Alcaldía Mayor de Cartagena ha adelantado durante este año con el fin de proteger y garantizar los derechos de la Primera Infancia.

Recientemente y de la mano del Ministerio de Vivienda, Findeter y la Fundación Santo Domingo, el alcalde Dumek Turbay Paz anunció el fin de las obras del CDI Sueños Unidos, ubicado en Bicenterario, un gran espacio lleno de naturaleza y con todos los requerimientos necesarios para que las madres del sector cuenten con un espacio digno, donde se le brindarán servicios de educación, nutrición, cuidado, entre otros, a pequeños entre los 0 y los 5 años.