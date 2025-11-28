Visión 2026: Un evento de cara a buscar propuestas para solucionar los desafíos políticos del país

La Cumbre Visión 2026, Tendencias Colombia, se realizará el próximo miércoles 3 de diciembre, en el Country Club en Bogotá, este será un espacio que reunirá distintas voces del sector público y privado para analizar los temas que marcarán la agenda nacional de cara al año electoral que está por llegar.

Entre los temas que tratará esta cumbre están: el análisis del proceso electoral, elecciones libres y transparentes, seguridad para los procesos electorales, la crisis fiscal y energética que afronta el país.

En entrevista con 6AM habló Alejandro Santos, Director de contenidos de Prisa Media, sobre lo que será este gran evento. Indicó que el 2026 será un año para la historia porque el país está con expectativa y con angustia de lo que pasará con las elecciones: “vamos a hacer una reflexión con los grandes protagonistas de lo que va a ser ese año, hablaremos sobre el desafío económico de nuestro país, estará el ministro de Hacienda, el presidente de los gremios, hablaremos sobre el reto de la seguridad que se ha complicado, estará el ministro de Defensa, se hará un análisis por parte de Elizabeth Dickinson, ¿Cómo manejar a Donald Trump?, la nueva geopolítica regional y ¿Qué papel va a jugar el nuevo Congreso?”.

En el congreso también estará el Registrador Nacional, Hernán Penagos, quién dijo que el principal reto que afrontan las elecciones del 2026 son dos: La seguridad en las regiones y la desinformación.

En cuánto a las regiones es necesario tener más presencia de la Fuerza Pública y tomar decisiones que permitan que en las regiones puedan votar y hacerlo de forma libre.

Por parte de la desinformación y las noticias falsas agregó que: “Se dice que cerca del 60% de las noticias que circulan en línea contienen información falsa, 6 de cada 10 personas señalan que las noticias pueden afectar su decisión de voto. El tema de la desinformación nos preocupa mucho porque se hace necesario adoptar decisiones que permitan combatirla, este es un tema delicado no solo para la autoridad electoral sino para la democracia en general”.

De otro lado, el congreso ‘Visión 2026’, también tiene como punto focal la Inteligencia Artificial que ha llegado a intervenir en la votación final. En ese caso, los medios de comunicación juegan un papel importante, en demostrar cuáles son esas mentiras falsas y dar la información correcta.

Un ejemplo que se pone sobre la mesa es el siguiente: “en Estados Unidos y en Brasil, están promoviendo regulaciones y leyes para que se etiqueten los contenidos generados por la inteligencia artificial y haya una distinción, porque hoy en día ya no sabemos absolutamente dónde están las fronteras de qué es humano, qué es inteligencia artificial, y no sabemos dónde están las fronteras de la inteligencia artificial”.