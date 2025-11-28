Rotorr- Motor de Innovación impulsó el ‘Foro Democracia y Legalidad Electoral: Elecciones 2026’
Este evento fue clave para definir el panorama rumbo a los comicios del 2026, por lo que participaron las principales autoridades electorales del país. Consulte aquí todos los detalles.
Colombia
Desde el Auditorio Alfonso Quintana S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana, el pasado 18 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el ‘Foro Democracia y Legalidad Electoral: Elecciones 2026’, un espacio convocado por esta institución educativa, el Consejo Nacional Electoral - CNE, Prisa Media y Rotorr-Motor de Innovación, una organización que desempeñó un rol clave en el diseño y la operación logística de toda la jornada, aportando orden, precisión y acompañamiento estratégico.
Durante la inauguración del foro, intervino el Padre Luis Fernando Múnera Congote S.J., rector de la Pontificia Universidad Javeriana; el Vicepresidente de Pisa Media Colombia, Fernando Carrillo, así como el Presidente (e) del CNE, Alfonso Campo Martínez, y el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.
En esta intervención inicial, se resaltó la importancia de proteger la democracia, fortalecer las instituciones y promover la participación informada, principios alineados con el propósito de Rotorr – Motor de Innovación como aliado de procesos de alto impacto público.
A su vez, cada sesión contó con el acompañamiento operativo de Rotorr – Motor de Innovación, garantizando orden, tiempos precisos y soporte permanente, por lo que el foro avanzó con espacios clave como el diálogo “Las elecciones como fuente de legitimidad democrática”, donde expertos como el constitucionalista español Eloy García López y el director del servicio informativo de Caracol Radio, Alfonso Ospina, analizaron la importancia de la confianza en el sistema electoral.
A lo largo del evento, los paneles abordaron temas como transfuguismo y doble militancia, calidades e inhabilidades para ser candidato, gobernabilidad, financiación de campañas, y los retos de la inteligencia artificial y redes sociales en la propaganda política. Todos estos temas fueron gestionados con una coordinación logística impecable, en la que Rotorr – Motor de Innovación aseguró la preparación de escenarios, transición de panelistas, atención técnica y soporte a moderadores.
Uno de los hitos del foro fue la presentación de la Cartilla Guía de Legalidad y Legitimidad Democrática, un insumo pedagógico que fortalece la comprensión de las normas electorales. Este lanzamiento, resultado del trabajo conjunto entre los organizadores y con el acompañamiento operativo de Rotorr-Motor de Innovación, refuerza el compromiso por promover elecciones más transparentes y confiables.
Asimismo, Rotorr-Motor de Innovación facilitó la operación de las salas de networking y apoyó la transmisión en directo a través de los canales de la universidad, el CNE y Caracol Radio, logrando que la jornada alcanzara a audiencias en múltiples regiones del país.
La clausura del evento estuvo a cargo de Alejandro Venegas Franco y la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quienes destacaron la relevancia de este espacio para fortalecer la cultura democrática.
En el cierre del foro, se dejó una premisa clara: Colombia avanza en la consolidación de una democracia sólida gracias a la articulación entre instituciones, academia, medios y aliados estratégicos como Rotorr-Motor de Innovación, que hacen posible eventos de esta dimensión con excelencia operativa y visión transformadora.
De esta manera, con su participación durante todo el día, Rotorr-Motor de Innovación reafirmó su apuesta por apoyar iniciativas que construyen confianza ciudadana, fortalecen los procesos institucionales y promueven la legalidad electoral.