Desde el Auditorio Alfonso Quintana S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana, el pasado 18 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el ‘Foro Democracia y Legalidad Electoral: Elecciones 2026’, un espacio convocado por esta institución educativa, el Consejo Nacional Electoral - CNE, Prisa Media y Rotorr-Motor de Innovación, una organización que desempeñó un rol clave en el diseño y la operación logística de toda la jornada, aportando orden, precisión y acompañamiento estratégico.

Durante la inauguración del foro, intervino el Padre Luis Fernando Múnera Congote S.J., rector de la Pontificia Universidad Javeriana; el Vicepresidente de Pisa Media Colombia, Fernando Carrillo, así como el Presidente (e) del CNE, Alfonso Campo Martínez, y el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

En esta intervención inicial, se resaltó la importancia de proteger la democracia, fortalecer las instituciones y promover la participación informada, principios alineados con el propósito de Rotorr – Motor de Innovación como aliado de procesos de alto impacto público.

A su vez, cada sesión contó con el acompañamiento operativo de Rotorr – Motor de Innovación, garantizando orden, tiempos precisos y soporte permanente, por lo que el foro avanzó con espacios clave como el diálogo “Las elecciones como fuente de legitimidad democrática”, donde expertos como el constitucionalista español Eloy García López y el director del servicio informativo de Caracol Radio, Alfonso Ospina, analizaron la importancia de la confianza en el sistema electoral.

A lo largo del evento, los paneles abordaron temas como transfuguismo y doble militancia, calidades e inhabilidades para ser candidato, gobernabilidad, financiación de campañas, y los retos de la inteligencia artificial y redes sociales en la propaganda política. Todos estos temas fueron gestionados con una coordinación logística impecable, en la que Rotorr – Motor de Innovación aseguró la preparación de escenarios, transición de panelistas, atención técnica y soporte a moderadores.

Uno de los hitos del foro fue la presentación de la Cartilla Guía de Legalidad y Legitimidad Democrática, un insumo pedagógico que fortalece la comprensión de las normas electorales. Este lanzamiento, resultado del trabajo conjunto entre los organizadores y con el acompañamiento operativo de Rotorr-Motor de Innovación, refuerza el compromiso por promover elecciones más transparentes y confiables.

Asimismo, Rotorr-Motor de Innovación facilitó la operación de las salas de networking y apoyó la transmisión en directo a través de los canales de la universidad, el CNE y Caracol Radio, logrando que la jornada alcanzara a audiencias en múltiples regiones del país.

La clausura del evento estuvo a cargo de Alejandro Venegas Franco y la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quienes destacaron la relevancia de este espacio para fortalecer la cultura democrática.

En el cierre del foro, se dejó una premisa clara: Colombia avanza en la consolidación de una democracia sólida gracias a la articulación entre instituciones, academia, medios y aliados estratégicos como Rotorr-Motor de Innovación, que hacen posible eventos de esta dimensión con excelencia operativa y visión transformadora.

De esta manera, con su participación durante todo el día, Rotorr-Motor de Innovación reafirmó su apuesta por apoyar iniciativas que construyen confianza ciudadana, fortalecen los procesos institucionales y promueven la legalidad electoral.