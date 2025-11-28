Un experimento sónico alrededor del piano llegará a Cartagena

La crítica ha dicho que es como “hacerle una cirugía de corazón abierto” al piano.

A lo largo de veinte años del Cartagena Festival de Música, el piano ha sido un protagonista indiscutible. No hay que olvidar que los grandes compositores lo usaban como su herramienta de trabajo, entendiendo su rango de sonido y volumen como el de “una pequeña orquesta”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por ese motivo, la vigésima edición del Festival ha querido rendir un homenaje a su sonido, a sus múltiples posibilidades expresivas y a la combinación de sus 88 teclas con la tecnología más actualizada. Lo acústico y lo digital se entrelazan en la creación de Grandbrothers, un dueto integrado por el pianista alemán Erol Sarp y el ingeniero de sonido suizo Lukas Vogel. Su método de trabajo consiste en filtrar las notas del piano a través de un software de su propia invención. El sonido resultante se aleja de lo que comúnmente asociamos con el instrumento, pero despliega un nuevo mundo ante nuestros oídos.

En palabras del pianista Erol Sarp, las bases de su creación son “conocimientos de armonía y contrapunto, elementos de la música barroca y romántica, y armonías de jazz”.

¿Cómo los ha definido la crítica? Un comentarista dijo que era como acercar una lente de aumento al sonido. Otros han dicho que es como “hacerle una cirugía de corazón abierto al piano”. Todos concuerdan en que esta música no suena fría ni demasiado mecánica sino que, por el contrario, se asemeja a un viaje interno donde descubrimos tonos o texturas que de otra manera serían imperceptibles al oído humano.

Recientemente, los Grandbrothers lanzaron su quinto álbum, titulado “Elsewhere”, que ha sido definido como su experimento más audaz en términos electrónicos. Su presencia en Cartagena evidencia el compromiso del Festival con un público más ecléctico y con la integración de las tecnologías a la composición musical.

Grandbrothers se presentarán el martes 6 de enero a las 8:30 de la noche en la Capilla del Hotel Santa Clara. El concierto hace parte de la Serie Davivienda.