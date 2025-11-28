Sigue afectación a viajeros con destino a Venezuela

Frontera

Son miles de personas las que esta semana se han visto afectadas por la suspensión de vuelos comerciales internacionales hacia Venezuela. Lo anterior, ha incrementado el costo en los viajes de los pasajeros, quienes han tenido que buscar cómo costearse sus traslados, por los diferentes compromisos que tienen fuera de su país.

Más información Se cumplen cinco días de protestas en las sedes administrativas de la Nueva EPS en zona de frontera

“Si, nos afecta porque obviamente las personas que están viajando constantemente en las vías aéreas, dejan de ir a Caracas y eso les genera un costo más”, dijo una de las viajeras que cruzaba el puente internacional Simón Bolívar.

Agregó que “viajar por este lado de Colombia, cuando se puede viajar por allá, afecta muchísimo más, o sea, genera más costos, genera más gastos en todo”. Lo anterior, porque decenas de viajeros han tenido que tomar la frontera entre Norte de Santander y el Táchira, para realizar sus viajes.

A esto se suma las más recientes declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que se podría estar implementando, en las próximas horas, acciones contra el narcotráfico desde tierra.