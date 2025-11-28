Ricardo Roa presenta una tutela contra la decisión del CNE y ya prepara una segunda

Durante la junta directiva de Ecopetrol llevada a cabo en las últimas horas, Ricardo Roa, presidente de la compañía, explicó a los miembros de la junta que presentó una tutela en contra de la decisión del CNE, por ser una sanción extemporánea y tomada por fuera del tiempo legal. Además, informó que sus abogados trabajan en una segunda tutela, paralela a la del Consejo de Estado.

Pese a la decisión del CNE, las razones para que Roa salga de Ecopetrol son inexistentes, de acuerdo con los expertos, los hechos investigados ocurrieron antes de que él llegara a la petrolera. Esto coincide con los sectores del Gobierno que manifiestan que la sanción no afecta directamente su rol actual dentro de la compañía.

Reunión privada con el presidente de la República

Fuentes en la Casa de Nariño confirmaron que hoy está prevista una reunión entre el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa. El encuentro estaría programado para revisar el alcance jurídico y político de la decisión del CNE y evaluar los posibles riesgos para la empresa. Cabe recordar que Petro ha insistido en que, si alguna decisión judicial o administrativa llegara a comprometer a Ecopetrol o sus acciones, tendrían que reconsiderarse varias cosas dentro de la compañía.