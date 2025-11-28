Ricardo Roa anunció recurso de reposición para tumbar sanción del CNE a campaña Petro Presidente 2022

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se pronunció a través de su cuenta de X sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar la campaña de Petro Presidente 2022 por violar los topes electorales.

Como lo había informado 6AM de Caracol Radio, Roa presentó una tutela en contra de la decisión del CNE, por ser una sanción extemporánea y tomada por fuera del tiempo legal.

Leer más: Contraloría prende alarmas sobre contrato en Ecopetrol por caso Roa

Recientemente, en su cuenta de X, Roa señaló que la decisión del CNE no es definitiva y se defendió de las acusaciones señalando que buscará demostrar por esta vía que todas sus actuaciones han sido correctas.

Además, aseguró que confía plenamente en que, luego del recurso de reposición que interpondrá, la decisión saldrá a su favor, ya sea absolviéndolos de todos los cargos o declarando la caducidad de la decisión.