Nueva intervención en el triángulo, mito de inseguridad en Cúcuta

Alcaldía de Cúcuta en segunda fase de demolición del “Triángulo de las Bermudas” en el centro de la ciudad. / Foto: Jenny Márquez.

La alcaldía de Cúcuta, a través de la secretaría de gobierno y la policía metropolitana de Cúcuta lideran hoy la segunda fase de intervención al sector El Triángulo, en el sector del Parque Lineal.

El comandante del Distrito Uno de la Policía Metropolitana Mayor Jhon Gómez dijo a Caracol Radio que “estamos derrumbando un mito de inseguridad y es disposición del señor alcalde Jorge Acevedo avanzar en la seguridad ciudadana”.

Dijo el oficial que “hoy se dará por terminada la labor que se ha venido adelantando en el sector y que busca trazar nuevas acciones de seguridad en esa zona que por años ha sido neurálgica”.

“Esta acción se llevó a cabo tras agotar todas las etapas administrativas, técnicas y judiciales que respaldaron la legalidad del procedimiento” dijo el secretario de gobierno municipal Miguel Castellanos.

“Fueron 14 meses de trabajo, desde julio del año 2024 hasta la fecha, con 63 audiencias individuales, donde se citaron a los comerciantes de este sector, para poder llegar a feliz término, lo que hoy es la recuperación del espacio público”, dijo el funcionario.

El procedimiento se cumplió en medio de estrictas medidas de seguridad y con el acompañamiento del ministerio público y otras autoridades.