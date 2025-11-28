Cartagena

Murió conductor tras ataque sicarial en el barrio Los Cerezos: el crimen ocurrió en un negocio

El occiso tenía dos anotaciones judiciales por lesiones personales

En el barrio Los Cerezos se presentó el homicidio con arma de fuego de Stanley Rafael Barrios Maussa de 38 años y natural de Cartagena, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde falleció.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba departiendo en la parte externa de un establecimiento (tienda), cuando llega un sujeto, desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

El occiso presentaba dos anotaciones judiciales por los delitos de lesiones culposas (2014, 2025). Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Caracol Radio
